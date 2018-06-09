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Medipol Başakşehir ilk transferini yaptı

Medipol Başakşehir ilk transferini yaptı.13621
  • Giriş : 09.06.2018 / 09:17:00

Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Medipol Başakşehir ilk transferini yaptı.

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Beşik Modelleri

Geçtiğimiz sezonu başarıyla tamamlayan ancak şampiyonluğu kıl payı kaçıran Medipol Başakşehir ilk transferini yaptı.

Süper Lig'i geçtiğimiz sezon 3. bitiren Medipol Başakşehir, transfere erken başladı.  İstanbul ekibi, Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu konuşulan Akhisarsporlu Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı.

İşte Başakşehir'in resmi sitesinden yapılan açıklama:

"Kulübümüz, başarılı futbolcu Soner Aydoğdu ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. 27 yaşındaki oyuncunun imza törenine Asbaşkanımız Mustafa Saral katıldı. Yeni transferimiz Soner Aydoğdu’ya aramıza hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz."

Gençlerbirliği altyapısından yetişen Soner Aydoğdu, gösterdiği performansın ardından Trabzonspor'a imza atmıştı.
Trabzonspor'da beklentilerin altında kalan ve Akhisarspor'a transfer olan ve başarılı bir grafik çizerek Milli Takıma kadar yükselen Soner, Ege ekibinde 85 maça çıktı ve 11 gol kaydetti.

Soner Aydoğdu'nun adı bir dönem Galatasaray ile de anıldı.

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