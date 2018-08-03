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Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu!

Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu!.22761
  • Giriş : 03.08.2018 / 15:19:00

Medipol Başakşehir'in rakibi İngiliz ekibi Burnley olarak açıklandı.

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Beşik Modelleri

Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu. Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiliz ekibi Burnley ile karşılaşacak.

Bu sonucun ardından Premier League temsilcisi Burnley adını bir üst tura yazdırdı ve Medipol Başekşehir'in rakibi oldu.

Burnley'nin Aberdeen karşısındaki gollerini 6. dakikada Chris Wood, 101. dakikada Jack Cork ve 109. dakikada penaltıdan Ashley Barnes kaydetti.

Aberdeen'in tek golünü ise 27. dakikada Lewis Ferguson attı.

TRT

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