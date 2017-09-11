Medipol Başakşehir maçına İsveçli hakem
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi için karşı karşıya geleceği Ludogorets ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 14 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak müsabayı İsveçli hakem Stefan Johannesson yönetecek. Johannesson’un yardımcılıklarını Fredrik Nilsson ile Magnus Sjöblom yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Joakim Amri Nilsson olacak.
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