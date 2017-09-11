Facebook Twitter Rss

Medipol Başakşehir maçına İsveçli hakem

Medipol Başakşehir maçına İsveçli hakem.15242
  • Giriş : 11.09.2017 / 15:31:00

Medipol Başakşehir'in Ludogorets ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi için karşı karşıya geleceği Ludogorets ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 14 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak müsabayı İsveçli hakem Stefan Johannesson yönetecek. Johannesson’un yardımcılıklarını Fredrik Nilsson ile Magnus Sjöblom yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Joakim Amri Nilsson olacak.

TÜRKİYE

Başbakan, belediye başkanlarıyla buluştu

Erdoğan, Qazi ile buluştu!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kazım Çelik Galatasaray'a transfer oldu

Kazım Çelik Galatasaray'a transfer oldu

17 yaşındaki genç oyuncu Kazım Çelik Galatasaray'a transfer oldu.

F.Bahçe, Volkan Demirel ile yolları ayırıyor

F.Bahçe, Volkan Demirel ile yolları ayırıyor

Fenerbahçe Kulübü, kaleci Volkan Demirel ile yolları ayırıyor.

 

Antalyaspor'da Nasri krizi devam ediyor

Antalyaspor'da Nasri krizi devam ediyor

Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadele öncesinde "Nasri" krizi yaşandı.

Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 3-1 ile geçti

Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 3-1 ile geçti

Trabzonspor fırtına gibi esti. Rakibi Gençlerbirliği'ni 3-1'lik skorla geçti.

 

Kocaman: Şanssızdık, çalışmaya devam

Kocaman: Şanssızdık, çalışmaya devam

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir yenilgisi sonrası açıklamalarda bulund

Fenerbahçe'den son 18 yılın en kötü başlangıcı!

Fenerbahçe'den son 18 yılın en kötü başlangıcı!

Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya