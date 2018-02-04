Medipol Başakşehir son dakikada yıkıldı!
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor deplasmanından son dakikada yediği golle 1-1 beraberlikle döndü.
Atiker Konyaspor ilk yarının 14. dakikasında yeni transferi Adis Jahovic ile gole çok yaklaşırken golcü oyuncunun vuruşu yandan auta gitti.
Konuk ekip Başakşehir'de 16. dakikada sakatlanan Mossoro'nun yerine İrfan Can oyuna girdi.
Medipol Başakşehir 36. dakikada Adebayor'un golüyle Konyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Golün asisti Emre Belözoğlu'ndan geldi.
İlk yarı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarının 63. dakikasında Arda Turan Napoleoni'nin yerine oyuna dahil oldu. Maçın uzatma dakikalarında Atiker Konyaspor Skubic'in attığı golle sahadan bir puanla ayrıldı.
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu son dakikalarda üst üste 2 sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Beinsports
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