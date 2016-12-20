Medvedev: Bunu cezasız bırakmayız
Dün akşam saatlerinde Ankara'da fotoğraf sergisine katılan Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yapılan suikaet sonrası Rusya Başbakanı Medvedev'den sert bir açıklama geldi.
Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karlov’a yapılan suikastın dehşet verici bir suç olduğunu söyledi.
Karlov’un fotoğraf sergisinin açılışında Türk arkadaşlarına Rusya’nın işbirliği, dostluğu, yardımını, barışı koruma ve uluslararası terörizmle mücadele çabalarını anlatırken vurulduğunu ifade eden Medvedev, "Andrey Karlov’un silahı konuşmasıydı. Fakat katil başka dilde konuştu ve bu dil Andrey Karlov’un hayatı boyunca değerlerini koruduğu normal insanlar için kabul edilebilir bir dil değildi. Ve Kahraman gibi hayatını kaybetti” açıklamasında bulundu.
Uluslararası kurallara göre büyükelçiyi öldürmenin uluslararası uygar ilişkiler dışında olan, çok ciddi suç olduğunu vurgulayan Medvedev, "Rusya bunu cezasız bırakmayacaktır. Bu organizasyona kim katıldıysa herkes bunun hesabını verecektir. Sadece Rus Büyükelçisine ateş etmediler. Yüksek değerler içeren barış ve insan hayatından yana olanlara ateş ettiler." ifadesini kullandı.
NTV
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