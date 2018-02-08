Megastar Tarkan baba olacağını açıkladı!
Megastar Tarkan müjdeli haberi verdi. 2016 yılında evlenen Pınar Tevetoğlu ile evlenen Tarkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında eşinin hamile olduğunu açıkladı.
Tarkan 'Uzun zamandır eşimin hamile olduğu yazılıp çiziliyor... Evet, baba oluyorum' sözleriyle duyurdu.
Tarkan mutlu haberi verdiği videosunda şunları söyledi: "Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar "doğru mu değil mi?". 'Değil' desek de inanmıyorlar, 'yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de."
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