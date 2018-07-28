Facebook Twitter Rss

Megastar Tarkan'dan eşine emzirme koçu

Megastar Tarkan'dan eşine emzirme koçu.13239
  • Giriş : 28.07.2018 / 10:45:00

Megastar Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'na emzirme koçu tuttu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Geçtiğimiz günlerde baba olan Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'na yardımcı olması için özel emzirme koçu tuttu. Tarkan'ın Lidya adını verdikleri kızı 20 gün önce dünyaya gelmişti.

Bu koç; Pınar Hanım'm kızını emzirirken yaşadığı sorunları çözmenin yanı sıra anne sütü artırıcı beslenme şeklini, süt sağmayı, saklamayı, ısıtmayı ve emzirme biçimlerini öğretiyor.

POSTA

Binali Yıldırım'dan Yunanistan'a mektup

Ankara'da feci kaza: 2 asker can verdi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Nur Yerlitaş 32 kilo verdi, görenler hayret etti

Nur Yerlitaş 32 kilo verdi, görenler hayret etti

Ekranların sevilen isimlerinden olan Nur Yerlitaş, 32 kilo verdi.

Hülya Avşar hakkında inceleme başlatıldı

Hülya Avşar hakkında inceleme başlatıldı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar hakkında inceleme başlatıldı.

 

Şok! Mustafa Ceceli'nin konseri iptal edildi

Şok! Mustafa Ceceli'nin konseri iptal edildi

Yaşanan son skandalın ardından Mustafa Ceceli'nin konseri iptal edildi.

Arda Turan'ın oğlunun adı Can olmayacak

Arda Turan'ın oğlunun adı Can olmayacak

Golcü oyuncu Arda Turan'ın doğacak oğlunun adının ne olacağı belli oldu.

 

Mustafa Ceceli'den oğlu için flaş karar

Mustafa Ceceli'den oğlu için flaş karar

Mustafa Ceceli, yaşanan skandal sonrası çarpıcı bir karar verdi.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci evlendi

Eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci evlendi

Eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci, manken sevgilisiyle evlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya