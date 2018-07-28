Megastar Tarkan'dan eşine emzirme koçu
Geçtiğimiz günlerde baba olan Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'na yardımcı olması için özel emzirme koçu tuttu. Tarkan'ın Lidya adını verdikleri kızı 20 gün önce dünyaya gelmişti.
Bu koç; Pınar Hanım'm kızını emzirirken yaşadığı sorunları çözmenin yanı sıra anne sütü artırıcı beslenme şeklini, süt sağmayı, saklamayı, ısıtmayı ve emzirme biçimlerini öğretiyor.
POSTA
DİĞER HABERLER
Nur Yerlitaş 32 kilo verdi, görenler hayret etti
Ekranların sevilen isimlerinden olan Nur Yerlitaş, 32 kilo verdi.
Hülya Avşar hakkında inceleme başlatıldı
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar hakkında inceleme başlatıldı.
Şok! Mustafa Ceceli'nin konseri iptal edildi
Yaşanan son skandalın ardından Mustafa Ceceli'nin konseri iptal edildi.
Arda Turan'ın oğlunun adı Can olmayacak
Golcü oyuncu Arda Turan'ın doğacak oğlunun adının ne olacağı belli oldu.
Mustafa Ceceli'den oğlu için flaş karar
Mustafa Ceceli, yaşanan skandal sonrası çarpıcı bir karar verdi.
Eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci evlendi
Eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci, manken sevgilisiyle evlendi.