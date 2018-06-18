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Megastar Tarkan, eşinin fotoğrafını paylaştı

Megastar Tarkan, eşinin fotoğrafını paylaştı.13239
  • Giriş : 18.06.2018 / 09:04:00

Megastar Tarkan, 7,5 aylık hamile eşi Pınar Dilek'in fotoğrafını paylaştı.

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Megastar Tarkan, Babalar Günü nedeniyle 7,5 aylık hamile eşi Pınar Dilek'in fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

NTV

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