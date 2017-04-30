Mehdi Eker, Adana Çiftçiler Birliğinin konuğu oldu
87 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’nin tarım alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Adana Çiftçiler Birliği, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’i konuk etti.
İstanbul Milletvekili Mehdi Eker, Adana Çiftçiler Birliğini ziyaretinde, Birlik Başkanı Mutlu Doğru ve yönetim kurulu üyeleri ile çiftçiler tarafından karşılandı. Eker, çiftçilerle Çukurova’da yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında sohbet etti.
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Eker’e, Birliğin çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Doğru, Türk tarımının öncü sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Adana Çiftçiler Birliğinin, ülke tarımının güçlenmesi, çiftçinin yaşadığı problemlerin ilgili makamlara taşınarak, çözülmesi noktasında önemli faaliyetler yürüttüğünü belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehdi Eker, samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ardından çiftçilerle öğlen yemeği yedi.
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