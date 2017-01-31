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Mehmet Ali Ağca, Çakıcı'yı ziyaret etti!

Mehmet Ali Ağca, Çakıcı'yı ziyaret etti!.17771
  • Giriş : 31.01.2017 / 17:41:00

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Alaattin Çakıcı'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

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1981 yılında Papa'ya yaptığı suikast sonucu 33 yıl hapis yattıktan sonra tahliye olan Mehmet Ali Ağca, Bolu F Tipi Cezaevi'nde yatmakta olan yeraltı dünyasının bilinen isimlerinden Alaattin Çakıcı ile 30 dakikalık bir görüşme gerçeleştirdi.

 

Ağca, "Türkiye'ye ilk geldiğimde beni ilk karşılayan Alaattin Çakıcı olmuştu. Oradan özel bir hukukumuz var. Manevi arkadaşımızı ziyaret ettim. Kendisini iyi gördüm, dimdik ayakta. Cesaret ve kararlılıkla hayatına devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur ve aramıza katılır. Alaattin Çakıcı Türk devletine, Türk milletine hizmet etmiş birisi. Hapiste tutulmasının hiçbir gerekçesi yok. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur" şeklinde konuştu.

Ağca daha sonra cezaevinden ayrıldı.

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