Mehmet Ali Erbil yarışmada fenalaştı!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sahnede zor anlar geçirdi. Erbil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen 'Miss Fashion TV 2017 Güzellik Yarışması'nda çıktığı sahnede fenalaştı ve geceyi yarıda bıraktı.
Vertigo hastası olduğunu söyleyen sanatçı "Dengemi kaybediyorum zor aylakta duruyorum" diyerek seyircilerden izin istedi. Geceyi bir ara davetlilerin arasında oturarak sunmak zorunda kalan Erbil, daha sonra tansiyonunun yükselmesiyle geceyi yarıda bırakmak zorunda kaldı
AKŞAM
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