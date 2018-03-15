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Mehmet Ali Erbil yeniden evlenmek istiyor

Mehmet Ali Erbil yeniden evlenmek istiyor.14019
  • Giriş : 15.03.2018 / 11:38:00

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeniden evlenmek istediğini açıkladı.

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Arnavutköy'de bir kadınla yemeğe çıkan ünlü isim Mehmet Ali Erbil yeniden aşık oldu. Başından birçok evlilik geçen Erbil, mekan çıkışı yeniden evlenmek istediğini açıkladı.

Çift, mekanı ayrı ayrı terk ederken Erbil, “Yanımdaki hanımefendiyi tanımıyorum” diyerek herkesi güldürdü. Komedyen muhabirlerin “Tekrar evlenir misiniz?” sorusuna ise, “Evet, çok istiyorum. Ekmek mushaf çarpsın ki öyle bir düşüncem var” cevabını verdi. Erbil, en son Tuğba Coşkun ile nikah masasına oturmuştu. İkili 2010’da boşanmıştı.

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