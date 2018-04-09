Facebook Twitter Rss

Mehmet Ali'nin kızı Survivor yarışmacısıyla!

Mehmet Ali'nin kızı Survivor yarışmacısıyla!.18387
  • Giriş : 09.04.2018 / 14:25:00

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, Survivor yarışmacısıyla yakalandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile olan evliliğinden olan küçük kızı Yasmin Erbil, gece kulübü çıkışı, Survivor yarışmacısı Anıl Tetik ile yakalandı.

Yasmin Erbil flaşlar patlayınca kafasını eğip yüzünü sakladı. Anıl Tetik’e “Bas gaza sevgilim” diye seslendi.

Yasmin Erbil'in adı geçen yıl oyuncu Seçkin Özdemir ile anılmıştı.

HÜRRİYET

Rusya'dan şok Türkiye çıkışı!

Erdoğan, Putin'le Duma'yı görüştü

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Esra Erol ile Alişan birbirini görmezden geldi!

Esra Erol ile Alişan birbirini görmezden geldi!

Ünlü sunucu Esra Erol ve şarkıcı Alişan arasında 'Eda' krizi yaşandı.

Arda Turan'ın paylaşımı olay oldu!

Arda Turan'ın paylaşımı olay oldu!

Milli futbolcu Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'a ayaklarını yıkattı.

 

Metin Zakoğlu ve Damla Ersan'dan: 'Herkes mi Aldatır?'

Metin Zakoğlu ve Damla Ersan'dan: 'Herkes mi Aldatır?'

Endless Art Taksim, sanatın farklı dallarına ev sahipliği yapmaya başladı.

Film galasında Berna Öztürk'e saldırı

Film galasında Berna Öztürk'e saldırı

'Karımı Gördünüz mü?' filminin galasında büyük bir kaos yaşandı.

 

Şarkıcı Aleyna Tilki, Avrupa turnesine çıkıyor

Şarkıcı Aleyna Tilki, Avrupa turnesine çıkıyor

Aleyna Tilki önümüzdeki günlerde 11 şehri kapsayan Avrupa turnesine çıkacak.

Bülent Ersoy'dan sevenlerine kötü haber!

Bülent Ersoy'dan sevenlerine kötü haber!

Sanatçı Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya