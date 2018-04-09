Mehmet Ali'nin kızı Survivor yarışmacısıyla!
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile olan evliliğinden olan küçük kızı Yasmin Erbil, gece kulübü çıkışı, Survivor yarışmacısı Anıl Tetik ile yakalandı.
Yasmin Erbil flaşlar patlayınca kafasını eğip yüzünü sakladı. Anıl Tetik’e “Bas gaza sevgilim” diye seslendi.
Yasmin Erbil'in adı geçen yıl oyuncu Seçkin Özdemir ile anılmıştı.
HÜRRİYET
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