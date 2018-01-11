Mehmet Altan'a tahliye!
Anayasa Mahkemesi kararını verdi. Gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Altay'ın tahliyesine karar verildi.
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