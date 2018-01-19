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Mehmet Altan kararı Resmi Gazete'de

Mehmet Altan kararı Resmi Gazete'de.22187
  • Giriş : 19.01.2018 / 09:11:00

Gazeteci Mehmet Altan ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Sepet Beşik

Anayasa Mahkemesi'nin Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması davası kapsamında verdiği kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Anayasa Mahkemesi, Alpay ve Altan'ın tutuklamanın hukuki olmaması gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvurulara yönelik "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkı ile "ifade ve basın özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine karar vermişti.

Gerekçeli kararı aynı gün Yüksek Mahkemenin internet sitesinde yayınlanmıştı. Karar, bugün Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Söz konusu ihlal kararları oy çokluğuyla alınırken, Mehmet Altan hakkındaki kararın bir örneğinin, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine, Alpay hakkındaki kararın bir örneğinin ise ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmedilmişti.

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