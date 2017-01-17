Mehmet Aslan'a 'Erdoğan' gözaltısı!
Oyuncu Mehmet Aslan, attığı tweetler nedeniyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aslan, ifade vermek üzere savcılığa çıkarılacak.
1983 yılında doğan Mehmet Aslan 'Gazinocular Kralı' olarak bilinen Fahrettin Aslan'ın oğlu olarak tanındı. Liseyi bitirene kadar Fransa'da kalan Mehmet Aslan Türkiye’ye döndükten sonra Show TV’de uzun dönem yayınlanan, "Doktorlar" adlı dizide "Burak Kuzey" adlı karakteri canlandırdı. Ardından ATV’de yayınlanan 2005 yılı yapımı Nefes Nefese ve 2006 yapımı "Maçolar" adlı dizilerde yer aldı. Aslan, 2008 yılında vizyona giren, Sinem Kobal ile başrolü paylaştığı "Ayakta Kal" adlı sinema filminde de rol aldı. Sonra siyasete atılan Aslan bir süre MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.
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