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Mehmet Ekici: Beşiktaş forması giymem

Mehmet Ekici: Beşiktaş forması giymem.17494
  • Giriş : 13.01.2017 / 08:42:00

Genç futbolcu Mehmet Ekici, Beşiktaş'ın formasını giymek istemiyor.

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Tranbzonspor'da top koşturan başarılı oyuncu Mehmet Ekici, bedeli ne olursa olsun Beşiktaş'ta değil Fenerbahçe'de oynamak istediğini belirtti.

Trabzonsporlu futbolcunun, “Bedeli ne olursa olsun Fenerbahçe’de oynayacağım” dediği iddia edildi

Transfer piyasasında Mehmet Ekici rüzgarı esmeye devam ediyor. Gün geçmiyor ki futbolcu hakkında yeni gelişmeler ve iddialar yaşanmasın. Dün spor kamuoyuna futbolcunun babası Hacı Ekici’nin, “Fenerbahçe ile görüştük ama ciddi bir ilerleme kaydedemedik. Mehmet sezon sonunda siyah-beyazlı forma ile Futbol hayatına devam edecektir” açıklaması düştü. Fakat gece geç saatlerde 24 TV’den spor yorumcusu Gökhan Dinç futbolcuyla telefonda görüştüğünü belirtip Mehmet Ekici’nin, “Asla Beşiktaş’ta forma giymem. Bedeli ne olursa olsun F.Bahçe’de oynayacağım. Gerekirse sezon sonunu bekleyip Fenerbahçe’ye bedava giderim” dediğini aktardı. 

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