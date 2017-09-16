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Mehmet Ekici'den flaş Beşiktaş yorumu

Mehmet Ekici'den flaş Beşiktaş yorumu.15592
  • Giriş : 16.09.2017 / 17:24:00

Fenerbahçeli oyuncu Mehmet Ekici, Beşiktaş ile ilgili açıklama yaptı.

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Fenerbahçe formasıyla ter döken ancak yaşadığı sakatlık sonucu bir türlü performansını gösteremeyen Mehmet Ekici, Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ekici, yaklaşık 2 ay süren sakatlığı tamamen atlattı ve Alanya deplasmanında ilk kez forma giyme fırsatı yakalayabilir. Takım arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde, sakatlık sürecini 'kabus' olarak tanımlayan yıldız futbolcu, "Kabus bitti. Şimdi hayallerime kavuşma zamanı. Kadıköy'de taraftarın önünde ilk maçın derbi (Beşiktaş) olması ayrıca heyecan verici" dedi.

Tedavi ve iyileşme sürecinde zor dönemler yaşasa da mental olarak ayakta kalması ve takım arkadaşlarına destek olması teknik heyetin Ekici'ye artı puan verdiği en önemli konu. Mehmet kötü başlangıç sonrası, tesislerde arkadaşlarına "Daha yeni başlıyoruz. Bu kadar erken pes mi edeceğiz?" sözleriyle moral vererek takımı ayakta tutanlardan oldu.

Ekici'nin fiziksel durumu iyi ama sakatlığın tekrarlamasını önleyici ekstra çalışmalar yaptığı için ilk etapta az süre alarak oynamaya başlayacak. Alanya maçında yedek soyunması ve son 15-20 dakika oynaması bekleniyor.

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