Mehmet Ekici'den Şenol Güneş'e suçlama
Son günlerde gündemden düşmeyen isim Mehmet Ekici, Trabzonspor yönetiminin kendisine mobbing uyguladığını iddia etti. Ekici ayrıca transferini de Şenol Güneş'in engellediğini söyledi.
İşte Mehmet Ekici’nin gündeme bomba gibi düşecek açıklamaları:
”O kadar sıkıldım, o kadar bunaldım ki, Münih’e bile geri dönebilirim. Trabzonspor’da bana psikolojik mobbing uygulanıyor. Beni Trabzonspor’da eşya olarak görüp, itibarsızlaştırıyorlar. Ben Trabzonspor’dan bu ücreti baskıyla almadım, anlaşarak aldım. Trabzonspor’u UEFA’ya şikayet etmeyi düşünüyorum.”
”ŞENOL GÜNEŞ TRANSFERİMİ ENGELLEDİ”
Mehmet Ekici, Şenol Güneş’i de suçlarken; ”transferimi Şenol Güneş engelledi, gidin ona sorun. Olayın buraya gelmesinin sorumlusu Şenol Güneş’tir. Bu konuda çok anlatacaklarım var ama şimdilik susacağım. Bir karar verdim ve bu kararın sonuna kadar arkasındayım” diye konuştu.
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