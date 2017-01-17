Mehmet Ekici'den Trabzonspor'a tarihi rest
Trabzonspor'da forma giyen genç futbolcu Mehmet Ekici, transferi zora girince Trabzonspor yönetimine şart koştu.
Aatif Chahechoue’nun Trabzonspor’a gitmemesi sonucunda, Beşiktaş araya girerek Olcay Şahan’ı Trabzonspor’a 200 bin Euro gibi bir bedelle verirken bu transfere “Mehmet devre arasında başka takıma giderse 2 milyon Euro bedel ödenir” maddesi koydurdu.
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