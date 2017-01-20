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Mehmet Ekici, Fener yönetimini mest etti

Mehmet Ekici, Fener yönetimini mest etti.17494
  • Giriş : 20.01.2017 / 10:16:00

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu Mehmet Ekici kararını verdi.

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Trabzonspor'da forma giyen Mehmet Ekici Beşiktaş ve Fenerbahçe'den gelen teklifleri değerlendirdi. Ekici, daha önce söz verdiği Fenerbahçe'ye gidiyor.

“Bize söz verdiği için hem Trabzonspor’u hem Beşiktaş’ı karşısına alması alkışlanacak bir hareket. Kadromuza katabilirsek ona jest yapmalıyız.”

MEHMET Ekici transferinin arap saçına döndüğü bu günlerde, başarılı orta sahanın dik duruşu F.Bahçe yönetimin gönlünü fethetti. Yaklaşık bir ay önce görüşüp, söz aldıkları oyuncunun sarı-lacivertli formayı giymek için he Trabzonspor hem de Beşiktaş’ı karşısına almasından çok etkilenen sarı-lacivertliler milli futbolcu için tüm şartları zorlama kararı aldı.

AATIF’IN ‘Trabzonspor’a gitmem’ şeklindeki inadından vazgeçmesini bekleyen F.Bahçe cephesi, 2 milyon Euro’luk ilk tekliflerinde artışa gitmeyi düşünüyor. Transferin yaza kalma olasılığını da göz önünde bulunduran idareciler, Mehmet’le ilgili şu ifadeleri kullandılar:

“EKİCİ çok delikanlı çocukmuş. Bize bir söz verdi ve sonuna kadar bunun arkasında durdu. Trabzonspor’a rest çekti, ‘Beşiktaş’a gitmem dedi. Bu bizde oynama isteğini gösteriyor. Bizim böyle futbolculara ihtiyacımız var. Sezon sonu bedelsiz gelirse ona her türlü jesti yapmalıyız.”
 

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