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Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye gidiyor!

Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye gidiyor!.17494
  • Giriş : 15.01.2017 / 15:02:00

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşiyor.

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Mehmet Ekici son kararını verdi ve Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini bildirdi. Ekici'nin Trabzonsporlu yöneticilerle görüştüğü ve kararını ilettiği söyleniyor.

Ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Trabzonsporlu Mehmet Ekici son noktayı koydu. Günlerdir hangi takıma gideceği merak konusu olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, dün akşam Trabzonsporlu yöneticilerle görüşerek son kararını iletti.

EKİCİ: 'FENERBAHÇE'YE SÖZ VERDİM'

Ekici, "Ben Fenerbahçe'ye söz verdim. Benim sözüm söz. Sözümden geri dönemem. Bu para pul işi değil, söz vermekle ilgili. İzin verin, Trabzonspor'a para kazandırarak gideyim" ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE 2.5 MİLYON EURO ÖNERDİ

Aynı saatlerde Fenerbahçe, yeni teklifini Trabzon cephesine iletti. Sarı-Lacivertliler, Mehmet Ekici'nin bonservisi için 2.5 milyon Euro (9 milyon 900 bin TL) önerdi.

Mehmet'i Beşiktaş'a satmak isteyen Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ise Fenerbahçe'nin son teklifini de reddetti. Bu gelişmeler sonrası Ekici'nin Trabzon'da kalması kesinleşti.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Mehmet Ekici kararından kesinlikle geri adım atmayacak. Trabzon yönetimi ise yıldız futbolcunun 'kadro dışı' kararında ısrarcı olacak.

TAKIMDAN AYRI ÇALIŞACAK

Bu şartlarda Mehmet Ekici sezon sonuna kadan Trabzon'da takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan gurbetçi yıldız, sözleşmesi sona erer ermez Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.

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