Mehmet Ekici: Her şeyi açıklayacağım
Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması beklenen Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Ekici, transfer konusunda yaşadığı zor dönemi anlatı.
Ekici, samimi itiraflarda bulundu: Devre arası büyük baskıyla arzu etmediğim bir kulübe gönderilmek istendim. ‘Başakşehir’e kiralayın’ dedim ancak kabul etmediler. O dönem yaşadıklarımı, başta Fikret Orman’la olmak üzere, her şeyi açıklayacağım.
Transferi adeta yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici, uzun süren sessizliğini bozdu. Ev almak için geldiği İstanbul’da yakın çevresine zehir zemberek açıklamalar yapan tecrübeli orta saha kulübü Trabzonspor ve Beşiktaş’ı hedef aldı. Sezon sonu büyük bir sürpriz olmazsa Fenerbahçe’ye imza atacak olan 28 yaşındaki futbolcu, ocak döneminde yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:
“Trabzonspor'la olan sözleşmem hala devam ediyor. Kontratım bitene kadar gerekenleri yapıyorum. Alt yapı hocası eşliğinde çalışmalar yapıyorum. Devre arasında Trabzonspor para kazansın istedim ancak olmadı. İstemediğim bir kulübe beni zorla göndermek istediler. Büyük baskı yapıldı bana. O dönemde yaşadıklarımı hiçbir futbolcu yaşamasın.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Spor Bakanı'ndan Fenerbahçe'ye mesaj
Spor Bakanı Çağatay Kılıç, Fenerbahçe ile ilgili mesaj yayınladı.
Şenol Güneş, sürpriz operasyonu başlattı
Şenol Güneş, takım içinde önemli kaydırmalar gerçekleştirdi.
Fenerbahçe ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi
PFDK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde çıkan olayları affetmedi.
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!
Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Fatih Altaylı sert çıktı: Bunlar adam değil
Fatih Altaylı, futbol camiasını sallayacak açıklamalarda bulundu.
Podolski, G.Saray taraftarından özür diledi
Ünlü futbolcu Podolski, Galatasaraylı taraftarlardan özür diledi.