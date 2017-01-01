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Mehmet Görmez: Vicdan kabul etmez

Mehmet Görmez: Vicdan kabul etmez.18177
  • Giriş : 01.01.2017 / 08:55:00

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Reina'daki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

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Mehmet Görmez, Reina'da gerçekleşen ve en az 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada bu saldırıyı hiç bir Müslüman'ın vicdanının kabul edemeyeceğini belirtti.

Görmez, yeni yılın ilk saatlerinde savunmasız insanlar üzerine hunharca yapılan silahlı saldırının tüm milleti derinden yaraladığını belirtti.

"Bu bir vahşettir, dehşettir, cinayettir ve katliamdır. Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının herhangi bir farkı yoktur" değerlendirmesini yapan Görmez, teröristlerin hedefinin mekanlar değil insan, ülke, millet ve topyekün insanlık olduğunu vurguladı.

Görmez, şunları kaydetti: "Terör nerden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bu gece yapılan bu terörü diğer olaylardan ayıran tek fark toplumda fitne oluşturarak yaşam biçimlerine göre toplumu bölmek ve karşı karşıya getirmektir. Gün terörün her çeşidine karşı milletçe kenetlenme günüdür. Hiçbir Müslüman vicdanın asla kabul etmeyeceği bu katliamı yapanları şiddetle telin ediyor, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Teröristler bu taksiyle gelmiş

Saldırgan kaçmış!

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