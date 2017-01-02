Mehmet Karahan'a ziyaret
AK Parti Konya Milletvekili Dr. Mustafa Baloğlu, Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan’ı makamında ziyaret etti. İlçe yatırım ve projelerinin ele alındığı ziyarette ile Ilgın’ın problemleri de konuşuldu.
Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) Konya Milletvekili Dr. Mustafa Baloğlu, Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan’ı makamında ziyaret etti…
AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ali Erten’in de hazır bulunduğu ziyarette Mustafa Baloğlu, Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan’dan belediye olarak yaptıkları çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.
Baloğlu; “Konya ülkemizin yükselen değeri”
Ilgın’ın önümüzdeki dönem yatırım ve projeleri ile ilçenin sorunlarının da konuşulduğu ziyarette AK Parti Konya Milletvekili Dr. Mustafa Baloğlu; “14 yıldır Konya, AK Parti iktidarlarıyla hayati değerde birçok önemli yatırım aldı. Önümüzdeki dönemde de bu yatırım ve projelerimiz devam edecek. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda ve daha birçok alanda şehrimiz kaydettiği ilerlemelerle ülkemizin yükselen bir yıldızı haline geldi. Yeni yerel yönetimler yasası ile birlikte ilçelerimiz de aynı şekilde hizmet alıyor ve gelişiyorlar” dedi.
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