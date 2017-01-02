Facebook Twitter Rss

Mehmet Karahan'a ziyaret

Mehmet Karahan'a ziyaret.24001
  • Giriş : 02.01.2017 / 14:34:00

Ak PArti Konya milletvekili Mustafa Baloğlu Ilgın belediye başkanı Mehmet Karahan'ı ziyaret etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


AK Parti Konya Milletvekili Dr. Mustafa Baloğlu, Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan’ı makamında ziyaret etti. İlçe yatırım ve projelerinin ele alındığı ziyarette ile Ilgın’ın problemleri de konuşuldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) Konya Milletvekili Dr. Mustafa Baloğlu, Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan’ı makamında ziyaret etti…

AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ali Erten’in de hazır bulunduğu ziyarette Mustafa Baloğlu, Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan’dan belediye olarak yaptıkları çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Baloğlu; “Konya ülkemizin yükselen değeri”

Ilgın’ın önümüzdeki dönem yatırım ve projeleri ile ilçenin sorunlarının da konuşulduğu ziyarette AK Parti Konya Milletvekili Dr. Mustafa Baloğlu; “14 yıldır Konya, AK Parti iktidarlarıyla hayati değerde birçok önemli yatırım aldı. Önümüzdeki dönemde de bu yatırım ve projelerimiz devam edecek. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda ve daha birçok alanda şehrimiz kaydettiği ilerlemelerle ülkemizin yükselen bir yıldızı haline geldi. Yeni yerel yönetimler yasası ile birlikte ilçelerimiz de aynı şekilde hizmet alıyor ve gelişiyorlar” dedi.

Otogaza zam geldi!

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Binali Yıldırım, Irak'a gidiyor

Binali Yıldırım, Irak'a gidiyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak'a bir seyahat gerçekleştireceği belirtildi.

Başbakanlık'tan flaş açıklama

Başbakanlık'tan flaş açıklama

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada Reina saldırısından sonra yazılan sosyal medya mesajları için açı

 

Devlet Bahçeli: Lanetlemek yetmez!

Devlet Bahçeli: Lanetlemek yetmez!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, lanetleme yarışından fazlasının yapılması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu: Amaçlarına ulaşamayacaklar!

Kılıçdaroğlu: Amaçlarına ulaşamayacaklar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, Reina saldırısından sonra açıklama yaptı.

 

Cumhurbaşkanı gelişmeleri izliyor

Cumhurbaşkanı gelişmeleri izliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'deki terör saldırısı ile ilgili bilgi aldı.

Başbakan: Silahlar ABD menşeili

Başbakan: Silahlar ABD menşeili

Başbakan Binali Yıldırım, YPG'nin elindeki silahların ABD menşeili olduğu söyledi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya