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Mehmet Şimşek istifasını verdi

Mehmet Şimşek istifasını verdi.15242
  • Giriş : 05.04.2018 / 11:42:00

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifasını verdiği öğrenildi.

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Sepet Beşik

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi yönetimine yönelik eleştirileri sonrası istifasını verdiği öğrenildi. Şimşek'i kararından Başbakan çevirdi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Erdoğan'ın 30 Mart'ta yaptığı açıklamada bazı partililerin ekonominin sıkıntıda olduğu yönünde açıklamalar yaptığına dikkat çekerek, "Bu tür yanlışları yaparlarsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları zaten davul zurna dolaşıyorlar. Onlar yetmiyor mu? Bize ne oluyor?" sözlerini sarf etmesinin ardından Şimşek'in istifasını Başbakan'a ilettiği iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı.

Erdoğan'ın sözlerinin hedefindeki ismin ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek olduğu konuşuluyordu.

İddiaya göre Başbakan Yıldırım devreye girerek bu girişimi önledi.

Konunun Cumhurbaşkanı'na da iletildiği öne sürüldü. Şimşek'in de üç günden beri kamuya açık programlar yapmayarak, sessiz kalmasının eleştirilerden kaynaklandığı da iddialar arasında.

HÜRRİYET

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