Mehmet Şimşek'ten 'Esad' açıklaması
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 'Türkiye artık Esad'sız bir anlaşmada ısrar edemez' şeklinde bir açıklama yaptığı iddialarına ilişkin konuştu ve yapılan haberleri yalanladı.
Bakan Şimşek İHA'ya yaptığı açıklamada; BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, IKBY Başkanı Mesud Barzani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Nasır Cude ile birlikte katıldığı oturumda, konuşmacıların Suriye ve Irak ile ilgili görüşlerini dile getirdiğini söyledi.
Oturumda, "Suriye'deki trajedinin müsebbibi Esad'dır" diyerek olayların bizzat sorumlusunun Esad olduğuna işaret ettiğini belirten Şimşek, "Onun içinde olduğu bir çözümü içselleştirmek mümkün değil. Amerika üzerine düşeni yapmadı. Rusya ve İran sahada durumu değiştirdi. Şimdi esas odaklanmamız gereken konu ateşkes ile insanların hayatının korunmasıdır" dediğini hatırlattı.
"CEVAP ÇOK NETTİR"
Bakan Şimşek'in panelde yaptığı konuşmayla ilgili Hazine Müsteşarlığından da açıklama yapıldı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Başbakan Yardımcımız Sn. Mehmet Şimşek’in; Davos’ta konuşmacı olarak katıldığı 'Suriye ve Irak : Anlaşmazlığı Bitirme' panelinde Suriye meselesine ilişkin gelen bir soru üzerine verdiği cevap çok nettir. Başbakan Yardımcımız Sn. Mehmet Şimşek gelen soruya cevap olarak; Suriye’deki trajedinin müsebbibinin Esad olduğunu, Esad’ın içinde olduğu bir çözümü içselleştirmenin mümkün olmadığını, Amerika’nın üzerine düşeni yapmadığını, Rusya ve İran’ın sahada durumu değiştirdiğini ve bundan sonra esas odaklanılması gereken konunun ateşkes ile insanların hayatının korunması olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir.
Ancak Sputnik Haber Ajansı konuyu bağlamından çıkartarak Başbakan Yardımcımızın 'Türkiye artık Esad’sız bir anlaşmada ısrar edemez' dediğini yönünde bir algı oluşturmaya çalışmıştır. Başbakan Yardımcımız Sn. Mehmet Şimşek’in hiçbir şekilde haberde yer verildiği gibi bir ifadesi olmamıştır. Bu Sputnik Haber Ajansının kendi yorumudur."
REUTERS BÖYLE AKTARMIŞTI
Reuters haber ajansı Şimşek'in Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen panelde, "Esad konusundaki pozisyonumuza gelince, Suriye halkının çektiği acıların ve yaşanan trajedilerin Esad'ın suçu olduğu açıkça belli. Ancak pragmatik ve gerçekçi olmak zorundayız" dediğini aktarmıştı. Ajans, Şimşek'in ayrıca, "Suriye'de sahadaki gerçekler dramatik şekilde değişti. Bu nedenle Türkiye artık Esad'sız bir çözümde ısrar edemez; bu gerçekçi değil" ifadesini kullandığını belirtmişti.
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