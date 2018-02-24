Facebook Twitter Rss

Mehmet Yavuz Yılmaz soruşturmasında gelişme

Mehmet Yavuz Yılmaz soruşturmasında gelişme.22251
  • Giriş : 24.02.2018 / 11:36:00

Mehmet Yavuz Yılmaz soruşturmasında gelişme kaydedildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın ölümüne yönelik soruşturmada gelişme kaydedildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı,Mehmet Yavuz Yılmaz'ın Beykoz'daki evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, takipsizlik kararı verdi. Kararda, Mehmet Yavuz Yılmaz'ın hayatına  son vermesinde başkaca kendisini yönlendiren, tahrik ve teşvik eden bir kişi  bulunmadığının tüm dosya içeriğinden anlaşıldığı belirtildi.

Eski Başbakanlardan  Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın Beykoz'daki evinde ölü bulunmasına  ilişkin yürütülen soruşturmada, takipsizlik kararı verildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Yavuz Yılmaz'ın Beykoz'daki  evinde ölü bulunmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda verilen takipsizlik kararında, Mehmet Yavuz  Yılmaz'ın, 15 Aralık 2017'de ikamet ettiği Beykoz'daki evinden, temporal  epiklektif rahatsızlığının yaşam kalitesini düşürmesi ve gelecek konusunda  kendisinde kaygı yaratması nedeniyle bir an bunalıma girerek hizmetli ve  görevlileri uzaklaştırdığı anlatıldı.

Akabinde babası Mesut Yılmaz'a ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş  etmek suretiyle hayatına son verdiği belirtilen takipsizlik kararında, olayın  ertesi gün evde hizmetli olarak bulunan M.A'nın eve dönüşü sırasında anlaşıldığı  kaydedildi.

Kararda, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gecikmeksizin olay yerine intikal  edildiği, güvenlik görevlilerine gerekli tedbirlerin aldırıldığı, olay yeri  inceleme ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde olay yeri incelemesinin  yapıldığı aktarıldı.

Yapılan inceleme ve araştırmada, anlatılan öykü dışında herhangi bir  şüpheli duruma rastlanmadığı belirtilen takipsizlik kararında, Mehmet Yavuz  Yılmaz'ın hayatına son vermesinde başkaca kendisini yönlendiren, tahrik ve teşvik  eden bir kişi bulunmadığının tüm dosya içeriğinden anlaşıldığı vurgulandı.

Takipsizlik kararında, bu nedenle olay hakkında kovuşturmaya yer  olmadığına karar verildiği bildirildi.

Kararda, Mehmet Yavuz Yılmaz'ın annesi ve babasının ayrıca herhangi  bir durum ve olayın incelenmesi, araştırılması talebi olmadığı, herhangi bir kişi  hakkında şikayetçi olmadıklarını yazılı dilekçe ilettikleri belirtildi.

HÜRRİYET

Afrin'de 1 köy daha temizlendi

Çocuk istismarı düzenlemesi TBMM'de

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Tarla kavgasında katliam!

Tarla kavgasında katliam!

Arazi yüzünden birbirine giren akrabalar birbirine saldırınca 4 ölü çıktı.

Komandolar yola çıktı!

Komandolar yola çıktı!

Teröristlerin korkulu rüyası olan jandarma komandolar dualarla birlikte uğurlandı.

 

Ataköy'de vurulmuştu, uyuşturucu baronu çıktı

Ataköy'de vurulmuştu, uyuşturucu baronu çıktı

İstanbul Ataköy'den sabah saatlerinde silahlı bir saldırı haberi geldi.

Milli sporcu Kenan Sofuoğlu feci bir kaza yaptı

Milli sporcu Kenan Sofuoğlu feci bir kaza yaptı

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sabah antremanında feci bir kaza yaptı.

 

İzmir'de deprem! Kandilli'den açıklama geldi

İzmir'de deprem! Kandilli'den açıklama geldi

İzmir Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bakan açıkladı: Zeytin Dalı içi ödenek ayrıldı

Bakan açıkladı: Zeytin Dalı içi ödenek ayrıldı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan Zeytin Dalı ile ilgili açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya