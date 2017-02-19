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Mehmetçik kar kış dinlemiyor!

Mehmetçik kar kış dinlemiyor!.19382
  • Giriş : 19.02.2017 / 11:36:00

PKK'ya yönelik mücadelede hız kesmeyen kahraman askerlerimiz, -20 derece soğukta ve 3 metre karda operasyonlarını sürdürüyor.

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Tunceli'de, PKK'nın ve yasa dışı sol örgütlerin yuvalandığı Dokuzkaya vadisi, Kızılmescit bölgesi, Bali ve Çed dereleri, Aliboğazı ve Ahpanos vadilerinde Mehmetçik sıfırın altında 20 derece soğuk ve yer yer 3 metreyi bulan karda operasyonu sürdürüyor. 



Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında sürdürülen operasyonlarda, PKK başta olmak üzere bir çok yasa dışı örgüte büyük darbeler vuruldu.

PKK başta olmak üzere diğer terör örgütlerinin kış üslenmesi yaptığı Dokuzkaya vadisi, Kızılmescit bölgesi, Bali ve Çed dereleri, Aliboğazı ve Ahpanos vadilerine giren özel eğitimli birlikler, her kayanın her taşın altını didik didik etti.

Sıfırın altında 20 derece soğuk havada ve yer yer 3 metre karla kaplı arazideki çetin kış koşullarına karşın Mehmetçik başarılı operasyonlara imza attı.

Hürriyet

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