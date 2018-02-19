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Meksika'da 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı

Meksika'da 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı.19030
  • Giriş : 19.02.2018 / 11:08:00

Meksika'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği öğrenildi.

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Meksika'nın Santa Catarina Mechoacan bölgesi sallandı. 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde hayatını kaybeden ve yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama gelmedi.

Geçen hafta, merkez üssü Oaxaca eyaletindeki Pinotepa Nacional kentinin 2 kilometre güneydoğusunda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Meksika'da 19 Eylül 2017'de kaydedilen 7,1 büyüklüğündeki depremde 369 kişi yaşamını yitirmişti.

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