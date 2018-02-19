Meksika'da 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı
Meksika'nın Santa Catarina Mechoacan bölgesi sallandı. 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde hayatını kaybeden ve yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama gelmedi.
Geçen hafta, merkez üssü Oaxaca eyaletindeki Pinotepa Nacional kentinin 2 kilometre güneydoğusunda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Meksika'da 19 Eylül 2017'de kaydedilen 7,1 büyüklüğündeki depremde 369 kişi yaşamını yitirmişti.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Başbakan, yeni soruşturmada ifade verecek
Rusya'dan ABD'ye: Ateşle oynamayın
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri'ne ateş püskürdü.
Netanyahu: İran en büyük tehdit
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın İsrail'in kararlılığını test etmemesi gerektiğini söyle
İran'da yolcu uçağı düştü: 66 ölü
İran'ın başkenti Tahran'dan havalanarak Yasuc kentine giden yolcu uçağı düştü.
Hain örgüt PKK'nın 'ceset' ticareti!
ABD'nin harabeye çevirdiği Rakka'da enkaz altında kalan cesetler PKK tarafından satılıyor.
İran meydan okudu: ABD'ye izin vermeyeceğiz
İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD'ye meydan okudu.