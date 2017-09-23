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Meksika'da bu kez de 6.2 şiddetinde deprem!

Meksika'da bu kez de 6.2 şiddetinde deprem!.18194
  • Giriş : 23.09.2017 / 17:20:00

Meksika beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu sefer de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Beşik Modelleri

Meksika'da arka arkaya depremler meydana geliyor. Depremlerin şiddeti, Meksikalılara büyük korku yaşatıyor.

Meksika'da 6.2 şiddetinde deprem meydana geldiği açıklandı.

Meksika'da merkez üssü Oaxaca eyaleti olarak açıklanan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde Meksika, 7.1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

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