Meksika'da bu kez de 6.2 şiddetinde deprem!
Meksika'da arka arkaya depremler meydana geliyor. Depremlerin şiddeti, Meksikalılara büyük korku yaşatıyor.
Meksika'da 6.2 şiddetinde deprem meydana geldiği açıklandı.
Meksika'da merkez üssü Oaxaca eyaleti olarak açıklanan 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde Meksika, 7.1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.
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