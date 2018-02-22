Meksika'da feribotta patlama meydana geldi
Meksika'da korkunç olay. Playa del Carmen kentinde yolcuları indirmek için limana yanaşan feribotta patlama meydana geldi. Olayda ölen olmazken 25 kişinin yaralandığı açıklandı.
TRT
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