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Meksika'da feribotta patlama meydana geldi

Meksika'da feribotta patlama meydana geldi.17070
  • Giriş : 22.02.2018 / 09:41:00

Meksika'nın Playa del Carmen kentinde feribotta patlama meydana geldi.

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Beşik Modelleri

Meksika'da korkunç olay. Playa del Carmen kentinde yolcuları indirmek için limana yanaşan feribotta patlama meydana geldi. Olayda ölen olmazken 25 kişinin yaralandığı açıklandı.

 

TRT

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