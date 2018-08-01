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Meksika'da yolcu uçağı düştü

Meksika'da yolcu uçağı düştü.18955
  • Giriş : 01.08.2018 / 10:06:00

Meksika'nın Durango kentinde 97 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü.

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Meksika'nın Durango kentinde korku dolu anlar yaşandı. İçinde 97 yolcu ile 4 mürettebatın bulunduğu yolcu uçağı düştü. Yaşanan kazada 85 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Aeromexico havayolu şirketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Guadalupe Victoria Havalimanı'ndan Mexico City'ye gitmek için havalanan 100 yolcu kapasiteli uçağın kalkışından 5 dakika sonra düştüğü duyuruldu.

Açıklamada, kazanın detaylarına ilişkin araştırmanın sürdüğü belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, uçakta 97 yolcu ve 4 kişilik mürettebat olduğu bilgisi paylaşıldı.

Durango Eyalet Valisi Jose Aispuro da Twitter hesabından, sağlık görevlilerinin olay yerine intikal ettiğini açıkladı.

Aispuro, uçaktaki 101 kişinin de hayatta olduğunu ve kazayı yaralanmayla atlattıklarını kaydetti. Kazada ikisi ağır, 85 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bir sağlık çalışanı ise yaralılardan 12'sinin durumunun ciddi olduğunu ifade etti.

Yerel basında çıkan haberlerde, kazadan sağ kurtulan yolcuların yardım almak için yol kenarına doğru yürüdüklerinin görüldüğü aktarıldı.

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