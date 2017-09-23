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Meksika'daki deprem mağdurlarına yardım!

Meksika'daki deprem mağdurlarına yardım!.15929
  • Giriş : 23.09.2017 / 17:18:00

Salma Hayek, Meksika'daki deprem mağdurlarına maddi yardımda bulundu.

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Sepet Beşik

Hayek, depremzedelere 100 bin dolar tutarında para yardımında bulunduğunu açıkladı.

Yıllar önce binlerce kişiyi öldüren bir depremden sağ kurtulduğunu anlatan Salma Hayek, "Ben de korkunç bir felaket yaşamıştım. Şimdi Meksika'da deprem kabusunda mağdur olan ailelere yardım etmek için bir fon oluşturuyorum" açıklamasını yaptı.

51 yaşındaki oyuncunun iş adamı eşi Francois-Henri Pinault'nun, yaklaşık 7 milyar dolar serveti bulunuyor.

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Meksika'da bu kez de 6.2 şiddetinde deprem!

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