Meksika'daki deprem mağdurlarına yardım!
Hayek, depremzedelere 100 bin dolar tutarında para yardımında bulunduğunu açıkladı.
Yıllar önce binlerce kişiyi öldüren bir depremden sağ kurtulduğunu anlatan Salma Hayek, "Ben de korkunç bir felaket yaşamıştım. Şimdi Meksika'da deprem kabusunda mağdur olan ailelere yardım etmek için bir fon oluşturuyorum" açıklamasını yaptı.
51 yaşındaki oyuncunun iş adamı eşi Francois-Henri Pinault'nun, yaklaşık 7 milyar dolar serveti bulunuyor.
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