Melanie Trump toplantıyı bastı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yapan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın toplantısı uzayınca Melania Trump, görüşmeye müdahale etmeye çalıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme çok uzayınca ABD’nin First Lady’si Melania Trump’tan görüşmeye müdahale etmeye çalıştığı belirtildi.
"İki liderin konuşacak çok konu biriktiğini" söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, görüşme uzayınca bir anda odaya First Lady’nin girerek liderleri sohbete son vermeye ikna etmeye çalıştığını ancak başaramadığını anlattı.
Tillerson, "Karşılıklı ilgi ve fikir alışverişi öyle bir seviyeye ulaştı ki liderlerden kimse durmak istemedi. İnsanlar odanın kapısını açıp içeriye bakıyordu. Hatta sonra First Lady’yi de gönderdiler, bizi oradan çıkarabilecek mi diye görmek istediler. Belli ki başaramadı" diye konuştu.
TRT
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