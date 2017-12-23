Melih Gökçek Ankara'dan siliniyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek'in yaptırdığı Kızılay'da caddeyi kesen sokakları birletiren üst geçitleri sökülmeye başlandı.
Çankaya'da Meşrutiyet Caddesi üzerine eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde inşa edilen yaya üst geçitleri sökülmeye başlandı. Üst geçitler hem bakımsızlık hem de yarattığı görüntü nedeniyle eleştiriliyordu.
Dün akşam saat 22:00'den sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karanfil Sokak hizasındaki üst geçidi sökmeye başladı.
Geçen mayıs ayında da Mithatpaşa Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi'nin kesişim noktasında yer alan dört ayaklı bir üst geçit kaldırılmıştı.
HÜRRİYET
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