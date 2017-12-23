Facebook Twitter Rss

Melih Gökçek Ankara'dan siliniyor!

Melih Gökçek Ankara'dan siliniyor!.13337
  • Giriş : 23.12.2017 / 11:05:00
  • Güncelleme : 23.12.2017 / 11:09:10

Görevinden istifa eden Melih Gökçek'e bir darbe daha geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek'in yaptırdığı Kızılay'da caddeyi kesen sokakları birletiren üst geçitleri sökülmeye başlandı.

Çankaya'da Meşrutiyet Caddesi üzerine eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde inşa edilen yaya üst geçitleri sökülmeye başlandı. Üst geçitler hem bakımsızlık hem de yarattığı görüntü nedeniyle eleştiriliyordu.

Dün akşam saat 22:00'den sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karanfil Sokak hizasındaki üst geçidi sökmeye başladı.

Geçen mayıs ayında da Mithatpaşa Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi'nin kesişim noktasında yer alan dört ayaklı bir üst geçit kaldırılmıştı.

HÜRRİYET

Tayyip Erdoğan'ın avukatından açıklama!

Rusya'dan flaş PYD açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

FETÖ'den 8 rütbeli asker tutuklandı

FETÖ'den 8 rütbeli asker tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında Siirt'te operasyonlar düzenlendi.

İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı!

İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı!

İstanbul'da yarın gerçekleşecek maçlar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

 

BUDO ve İDO seferleri iptal!

BUDO ve İDO seferleri iptal!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO tüm seferlerini iptal etti.

Battal İlgezdi yasak koydurdu!

Battal İlgezdi yasak koydurdu!

Ataşehir Belediye Başkanlığından alınan Battal İlgezdi'den kritik hamle geldi.

 

Başbakan'ın talimatıyla MİT devreye girdi

Başbakan'ın talimatıyla MİT devreye girdi

Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla küçük Alpaslan için MİT devreye girdi.

İstanbul'da çatışma çıktı! Polisler olay yerinde

İstanbul'da çatışma çıktı! Polisler olay yerinde

İstanbul Çekmeköy'de 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya