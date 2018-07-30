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Melih Gökçek'in adı Ankara'dan siliniyor

Melih Gökçek'in adı Ankara'dan siliniyor.13337
  • Giriş : 30.07.2018 / 12:16:00

Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'in adı Ankara'dan siliniyor.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek'in parklara attığı izası beyaz şeritlerle kapatıldı.

9 ay önce görevden el çektirilen Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'in izleri kentten tek tek siliniyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, selefi Gökçek'in ismini parklardan sildirdi. Ankara'nın tarihi ünlü parklarındaki levhalarda yer alan “İ. Melih Gökçek” ifadesi kaldırıldı.

ÜZERİ KAPATILDI
Eski Başkan Melih Gökçek, kendisinin eseri olmadığı halde Başkentin ünlü parklarına, park adıyla birlikte adını da yazdırdığı lehvalar taktırmıştı. Güven Park, Kurtuluş Parkı gibi Başkent'in simgesi olan tarihi parklardaki levhalarda bulunan Gökçek'in adı silindi. İsmin olduğu yere beyaz levha geçirildi. Tuna, kendi adını ise levhalara yazdırmadı.

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