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Melih Gökçek'in koyduğu yasak kalktı

Melih Gökçek'in koyduğu yasak kalktı.13337
  • Giriş : 28.12.2017 / 14:36:00

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in koyduğu yasak kaldırıldı.

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Beşik Modelleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek'in döneminde metro vagonlarıda müzik yapan amatör sanatçılara getirilen yasak kaldırıldı.

Ankara Metrosunda Gökçek döneminde sık sık müzik kavgası yaşanıyordu. 2013'de yolculardan izin alan üç gencin, gitar eşliğinde şarkı söylemesi üzerine metroyu kullanan görevli uyarıda bulunmuş, gençler, müziğe devam edince metro durdurulmuştu. Görevli, “Gitar çalmak yasak” diyerek uyarıda bulunmuştu.

Sözcü'nün haberine göre; Benzer bir olay da 2014 yılının kasım ayında yaşandı. Metro vagonunda müzik yapan iki genç, belediyenin güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmak istendi ve “Vagondan çıkmazsanız tren gitmeyecek” diyerek müzisyenlere tepki gösterdi. Yolcuların ‘Biz şikayetçi değiliz' demesine rağmen, müziğe izin verilmedi.

TRT

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