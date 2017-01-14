Melih Gökçek kalp krizi mi geçirdi?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kalp krizi geçirdiği iddialarına yanıt geldi. Başkan Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Cumhuriyet'in internet sayfasında yer alan haberde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kalp krizi şüphesiyle Ankara Güven Hastanesi'ne gittiği iddia edildi.Melih Gökçek Twitter'dan yaptığı açıklamada iddiayı yalanladı. Gökçek, "Cumhuriyet gazetesi benim kalp krizi geçirdiğimi yazmış. Onlar arzu ettiklerini yazmış... Onları üzecek bir haber vereceğim... Elhamdülillah hiçbir sorunum yok(şeker hariç). Kardeşimin eşiağır grip nedeniyle Güven'de şu an yatıyor. Ziyarete gitmiştim" dedi.
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