Melih Gökçek sosyal medyayı salladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek, yaptığı anketle sosyal medyayı salladı.
Melih Gökçek'in CHP ile ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı. Gökçek, paylaşımında "Hadi sana güle güle sevgili Kılıçdaroğlu" ifadesini kullandı.
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından Muharrem İnce'nin kurultay için imzaları topladığını duyurdu. Gökçek, "Alper Taşdelen bile imza attı, Hadi sana güle güle sevgili Kılıçdaroğlu" dedi.
"MUHARREM İNCE İMZALARI TAMAMLADI"
Melih Gökçek, "Sevgili CHP'liler, biliyorsunuz CHP'de önemli haberler ilk benden duyulur. Muharrem İnce imzaları tamamladı. Alper Taşdelen bile imza attı. Hadi sana güle güle Kılıçdaroğlu" paylaşımı yaptı.
İNCE'Cİ İSİMLER İMZALARLA KAMERA KARŞISINA GEÇECEK
"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan İnce'ye yakın parti içi muhalefetin 19 Haziran'da noter tasdikli imzalar ile kamera karşısına geçeceği iddiası gündemde.
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