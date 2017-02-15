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Melih Gökçek'ten başkanlık mesajı

Melih Gökçek'ten başkanlık mesajı.17348
  • Giriş : 15.02.2017 / 14:37:00

Melih Gökçek, başkanlık sistemi hakkında önemli bir açıklama yapıldı.

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Anayasa teklifinde yer alan Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'ten açıklama geldi. Başkan Gökçek, referandumda 'Hayır' diyecek olanlara seslendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından başkanlık sistemi ile ilgili paylaşım yaptı. Gökçek, paylaşımında, yapılan tüm icraatlara 'hayır' diyenleri eleştirerek "Nasıl bunlara karşı çıkıp sonra alıştıysanız, Başkanlığa da İnşaallah böyle alışacaksınız" dedi.

Paylaşımındaki fotoğrafına yazı yazan Melih Gökçek, "Boğaz köprüsüne, 3. köprüye. Marmaray'a, hızlı trene, milli silahlara, Avrasya tüneline hayır dediniz! Ama şuan kullanıyorsunuz, hayatınız kolaylaştı ve sevdiniz! İşte Başkanlık da böyle bir şey. Her zamanki gibi yine hayır diyorsunuz ama çok seveceksiniz." notunu düştü. Melih Gökçek'in paylaşımı, yayınlandıktan saniyeler sonra çok sayıda yorum ve retweet aldı.

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