Melih Gökçek'ten deprem iddiası
Dünden bu yanan 5 üzeri depremlerin gerçekleştiği Çanakkale için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten çarpıcı bir iddia geldi. Gökçek, Çanakkale depremleri ile ilgili bölgede bulunan sismik gemiye dikkat çekti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sabah erken saatlerde Çanakkale'de yaşanan 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından twitter hesabından depremle ilgili bazı tweetler attı. Yapay deprem Silahı olarak da bilinen H.A.A.R.P. teknolojisiyle ilgili endişeler taşıdığını söyleyen Gökçek, Çanakkale'de deprem olurken bölgede bulunan bir sismik araştırma gemisine dikkat çekti.
HABERTURK
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