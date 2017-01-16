Melih Gökçek'ten 'FETÖ' yanıtı
Melih Gökçek, darbe komisyonunun Bülent Arınç'ın kendisi ile ilgili söylediği "parsal parsel sattı" iddiasına ilişkin sorulan sorusuna cevap verdi.
Gökçek'in komisyonun sorusuna yazılı olarak yanıt verdiği belirtiliyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TBMM komisyonunun kendisine sunduğu sorulara yazılı yanıt verdi. Gökçek, "Eski milletvekili Bülent Arınç'ın söylediği gibi 'parsel parsel' bir satış söz konusu değildir. Bu konuda değişik kişi ve kuruluşlar savcılığa müracaat etmiş ve hakkımda savcılık tarafından soruşturma yapılmıştır. Bu soruşturmanın sonucunda söylenenlerin asılsız olduğu ortaya çıkmış ve hakkımda takipsizlik kararı verilmiştir" dedi. Gökçek, FETÖ'de bulunan kişilerle önceki yıllardan beri tanıştığını vurgulayarak, "İtiraf etmeliyim ki bu organizasyonu vatanına ve milletine hayırlı evlatlar yetiştirmek için eğitime önem veren bir hayır kuruluşu olarak gördüm. Orduda, poliste ve bürokraside böyle bir organizasyonları olduğunu kesinlikle bilmiyordum." değerlendirmesinde bulundu.
"GECEKONDUYA GİTTİM"
TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e gönderdiği sorulara yanıt geldi. Meclis’e dün ulaşan 2 sayfalık yanıtta Gökçek, darbe gecesi ve sonrasında yaşadıklarını özetle şöyle anlattı:“Darbe gecesi yoldaydım değişik bakan arkadaşları telefon ile aradım, onlar da darbe olduğunu ifade ettiler. Sonrasında Dikmen’de bir gecekonduya gittim. Yaklaşık 13 saat boyunca Sayın Cumhurbaşkanımla, bakanlarla, başbakanlık müsteşarımla telefon görüşmelerim oldu.
HAYIR FAALİYETİ OLARAK GÖRDÜM
FETÖ’de bulunan kişilerle önceki yıllardan beri tanışırım. Bu organizasyonu eğitime önem veren hayır kuruluşu olarak gördüm. Belediye Başkanı olduğum tarihten itibaren ayrım yapmadan her kişi ve kuruluşa okul, yurt, hastane konusunda yardımcı olmaya çalıştık. Bu taleplerde sadece bir kıstasa bakardık, o da yapılacak yapının trafiğe engel olup olmaması ve otopark ihtiyacının karşılanıp karşılanmaması. Kimden talep gelirse gelsin öncelikle olarak eğitim ve sağlığa destek vermişizdir.
100 KİŞİNİN İLİŞİĞİ KESİLDİ
Son belediye seçimleri sonrası FETÖ’cü olarak bildiğim üst görevdeki tüm yöneticileri görevden aldım. Darbe girişiminden sonra ise 400 civarında kişiyle ilgili inceleme başlattık. 100 civarında FETÖ’cü ile belediyemizin ilişkileri kesildi.”
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