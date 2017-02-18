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Melih Gökçek'ten Viranşehir mesajı

Melih Gökçek'ten Viranşehir mesajı.17348
  • Giriş : 18.02.2017 / 15:02:00

Melih Gökçek, Viranşehir'de gerçekleşen patlamaya ilişkin konuştu.

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Dün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan hain terör saldırısı ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Melih Gökçek, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleşen saldırıya ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Gökçek, "Bu alçakları kökünden temizlemek için 'evet" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde gerçekleşen terör saldırısına ilişkin resmi twitter hesabından açıklama yaptı.

Yaklaşık 1 ton patlayıcının kullanıldığı terör saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın, lojmandaki yavru kediyi beslemek için evden çıktığı sırada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Acı detayın ortaya çıkması üzerine Tweet atan Melih Gökçek paylaşımında, "Viranşehir'de yavru kediyi beslemeye giden çocuğu şehit ettiler. İşte bu alçakları kökünden temizlemek için evet..." ifadelerini kullandı.

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