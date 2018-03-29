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Melih Gökçek yanmaz demişti!

Melih Gökçek yanmaz demişti!.34142
  • Giriş : 29.03.2018 / 13:13:00

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yanmaz dediği yerde yangın çıktı.

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Büyüyen Beşik

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yangına karşı dayanıklılığını pürmüz ile ateşe vererek test ettirdiği AnkaraPark'taki oyuncaklardan birinde yangın çıktı.

Ankara'nın eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 'dış cephesini pürmüz ile yakmaya çalıştığı görüntülerle bilinen Ankara Yenimahalle'deki eğlence merkezi AnkaPark’ta önceki gün yangın çıktı. Yangınla birlikte akla daha önce Ankapark için yapılan 'kalitesiz malzeme kullanıldı' iddialarını tekrar gündeme getirdi.

Yangının inşaatın teknik şartnamelerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle yaşandığını savunan TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu yangın ihale sözleşmesinde belirtilen nitelikte malzemelerin kullanılmadığını ortaya koyuyor” dedi. Kullanılan malzemelerin tespiti için çalışma yapılması ve bunun kamuoyunu açıklanması gerektiğini belirten Candan, “Nitelikli malzemenin maliyeti karşılanamıyorsa can güvenliği için projeden vazgeçilsin” ifadesini kullandı.

Candan dün düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili şunları söyledi:  "İhale sözleşmesinde 3 milimlik poliretan (dolgu malzemesi) kullanılması gerekirken 0.5 ve 1 milimlik kullanıldı. Sözleşmeye aykırı işler yapıldığını ve olası bir durumda yangına davetiye çıkartacağını daha önceden söylemiştik. En ufak bir yangın alevinde yanan bir çadır inşaat sürecinin bilimsel ve teknik olmadığını ortaya koyuyor. Dün yaşanan olay, Ankapark’ın insanların can güvenliğini tehdit eden bir işletmenin olduğunu gösteriyor.

Ankarapark’la ilgili bir güvensizlik duruma var. Bu yangın da güvensizliği büyüttü. Hızlı yanan malzemeler olduğu için bir anda büyümesi kaçınılmaz olur. Birde içerde insanların olduğunu düşünürseniz orada güvenlik problemi gündeme geliyor. İşletme modelinden çok insanların canını nasıl koruyacağız noktasına bakılmalı. Bunlar hepsi bir maaliyet ise bu projeden vazgeçeceksiniz.“

Ankarapark’taki eğlence mekanları go-kart çadırı ve kaplamaları üzerine ve orada kullanılan maskotlarda Yanıcı nitelikteki polyester kullanıldığını Gökçek döneminde, çalışmalar öncesinde açıklamıştık. Kullanılan malzemelerin yerinde tespitinin yapılması için ‘tespit davası’ açmıştık. Tespit davamıza ilişkin hiçbir sonuç alınamadı. Dün yaşanan olay, bizim teknik olarak açıkladığımız süreçlerin doğruluğunu ortaya koyuyor.”

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’te Ankapark inşaatında teknik şartnameye uyulmadığını ifade ederek 6 Haziran 2017 tarihinde TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesini hatırlatarak yazılı bir açıklama yaptı. Gök’ün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Geçen sürede cevap verilmediği gibi Ankapark’ın inşasına teknik şartname dikkate alınmadan devam edilmiştir. Yapımının bütün süreçleri sorunlu olan parkın hizmete girdikten sonra büyük facialara gebe olduğu bir kez daha görülmüştür. Ufak bir kıvılcımla dahi tutuşabilen malzemenin kalabalık ziyaret saatlerinde alev alması halinde oluşacak bir panik ortamının yüzlerce kişinin hayatına mal olacağı açıktır.

HÜRRİYET

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