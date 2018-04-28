Facebook Twitter Rss

Melo'dan Beşiktaş-Galatasaray maçı için mesaj

Melo'dan Beşiktaş-Galatasaray maçı için mesaj.10376
  • Giriş : 28.04.2018 / 16:23:00

Galatasaray'ın eski oyuncusu Melo, dev derbi öncesi mesaj paylaştı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen golcü oyuncu Felipe Melo, sosyal medya hesabı üzerinden eski takımı ile ilgili çarpıcı bir mesaj paylaştı.

Melo, bu sefer de resmi Twitter hesabı aracılığıyla bir paylaşımda bulunarak Sarı Kırmızılılar'a yarın Türk Telekom Arena'da oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde başarı diledi.

Kariyerini Palmerias'ta sürdüren Brezilyalı futbolcu Türkçe olarak yazdığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü İmparator ve Aslanların derbi günü. O gün o sahada olmak için neler vermezdim. Orada olamasam da kalbim, dualarım 30 milyon Aslan gibi sizlerle olacak.Başta hocam Fatih Terim olmak üzere bütün arkadaşlarıma güveniyorum. Haydi Cim Bom! #hedef21 için kenetlen."

FANATİK

Erdoğan: Siyaset tarihine geçeceğiz

Rusya'dan kritik vize açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın sakatlığı ekipte krize neden oldu.

F.Bahçe'de Divan Kurulu Başkanı belli oldu

F.Bahçe'de Divan Kurulu Başkanı belli oldu

Fenerbahçe'de Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük olarak açıklandı.

 

Aykut Kocaman uyardı: Tahammülüm kalmadı

Aykut Kocaman uyardı: Tahammülüm kalmadı

Teknik adam Aykut Kocaman, öğrencilerine önemli uyarılarda bulundu.

Çakar: TFF'nin kararı yanlış ama maça çıkılmadı

Çakar: TFF'nin kararı yanlış ama maça çıkılmadı

Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın kararını değerlendirdi.

 

Fikret Orman: Devam kararı Fener'e ödüldür

Fikret Orman: Devam kararı Fener'e ödüldür

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, olaylı derbi hakkında açıklama yaptı.

Derbi holiganlarından 3'ü tutuklandı

Derbi holiganlarından 3'ü tutuklandı

Fenerbahçe - Beşiktaç derbisini karıştıran şüpheliler mahkemeye sevk edildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya