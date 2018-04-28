Melo'dan Beşiktaş-Galatasaray maçı için mesaj
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen golcü oyuncu Felipe Melo, sosyal medya hesabı üzerinden eski takımı ile ilgili çarpıcı bir mesaj paylaştı.
Melo, bu sefer de resmi Twitter hesabı aracılığıyla bir paylaşımda bulunarak Sarı Kırmızılılar'a yarın Türk Telekom Arena'da oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde başarı diledi.
Kariyerini Palmerias'ta sürdüren Brezilyalı futbolcu Türkçe olarak yazdığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Pazar günü İmparator ve Aslanların derbi günü. O gün o sahada olmak için neler vermezdim. Orada olamasam da kalbim, dualarım 30 milyon Aslan gibi sizlerle olacak.Başta hocam Fatih Terim olmak üzere bütün arkadaşlarıma güveniyorum. Haydi Cim Bom! #hedef21 için kenetlen."
FANATİK
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