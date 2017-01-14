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Melo'dan gönderme: Ağlama Fenerbahçe

Melo'dan gönderme: Ağlama Fenerbahçe.10376
  • Giriş : 14.01.2017 / 16:50:00

Galatasaray'dan ayrılan Melo, hala Fenerbahçe ile uğraşıyor.

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Uzun bir dönem Galatasaray'da forma giyen Felipe Melo yine rahat durmadı. Sosyal medya hesabından #feneraglama etiketiyle Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Inter'den ara transfer döneminde Palmeiras'a transfer olan Felipe Melo, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Palmeiras'ta çıktığı ilk antrenmanın ardından sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Felipe Melo'nun kullandığı hashtagler arasında 'Fener Ağlama' ifadesini geçirmesi gözlerden kaçmadı.

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