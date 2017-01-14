Melo'dan gönderme: Ağlama Fenerbahçe
Uzun bir dönem Galatasaray'da forma giyen Felipe Melo yine rahat durmadı. Sosyal medya hesabından #feneraglama etiketiyle Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Inter'den ara transfer döneminde Palmeiras'a transfer olan Felipe Melo, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Palmeiras'ta çıktığı ilk antrenmanın ardından sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Felipe Melo'nun kullandığı hashtagler arasında 'Fener Ağlama' ifadesini geçirmesi gözlerden kaçmadı.
DİĞER HABERLER
Veli Kavlak: Beni takımdan göndermeyin
Veli Kavlak, yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonrası zor günler geçiriyor.
Konya'da Muslera için 4 parmaklı eldiven!
Kampta sol el serçe parmağı kırılan Fernando Muslera için ilginç bir çözüm bulundu.
İBB'den Vodafone Arena için onay çıktı
Vodafone Arena için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden beklenen onay çıktı.
Şenol Güneş bırakıyor, yerine o geliyor
Portekiz basını, Beşiktaş teknik direktörü için çarpıcı bir iddiada bulundu.