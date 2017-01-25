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Meltem Cumbul referanduma 'Hayır' diyecek

Meltem Cumbul referanduma 'Hayır' diyecek.13920
  • Giriş : 25.01.2017 / 11:18:00
  • Güncelleme : 25.01.2017 / 11:19:42

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, referandum oyunu açıkladı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük kavgalara neden olan Anayasa Değişikliği referandumu ile ilgili sanatçılardan da açıklamalar geliyor. Meltem Cumbul sosyal medya hesabından oyunun rengini belli etti.

Anayasa değişikliği referandumunda 'Hayır' diyeceğini duyuran Meltem Cumbul'un paylaşımı büyük yankı uyandırdı

Referandumla ilgili sanat camiası da kullanacakları oyları sosyal medya hesaplarından açıklamaya başladı. Oyunun rengini belli eden son isim Meltem Cumbul oldu.

CUMBUL 'HAYIR' DEDİ, SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Cumbul, Twitter hesabından, 'Hayır' diyeceğini açıkladı. Cumbul'un attığı bu tweet sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

DESTEKLEYEN DE VAR ELEŞTİREN DE

Ünlü oyuncunun bu paylaşımını destekleyenler kadar sert bir dille eleştirenler de oldu

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