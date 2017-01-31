Memura yıllık izin müjdesi
Memurlara güzel haber geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Maliye Bakanı Naxci Ağbal önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede KİT'lerde görev yapan sözleşmeli personelin temel ücretleri, 4/B ve 4/C'ye kadro verilmesi gibi konular hakkında konuşuldu.
Görüşmede Maliye Bakanı Naci Ağbal, toplu sözleşmede üzerinde durulacak hükümlere ilişkin değerlendirmelerin devam ettiğini söyledi. Ağbal, 31 Ocak 2016 tarihine kadar sonuçlandırılması gereken Havacılık Tazminatı ve Temel Ücret Grupları konusunun gündemlerinde olduğunu belirtti. Maliye Bakanlığı'nın yıllık izinlerin devir konusunu da gündeme aldığı öğrenildi.
SABAH
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