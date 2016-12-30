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Memurları taşıyan midibüs kaza yaptı!

Memurları taşıyan midibüs kaza yaptı!.16918
  • Giriş : 30.12.2016 / 11:02:00
  • Güncelleme : 30.12.2016 / 11:04:31

Kırıkkale'de içinde ceza infaz memurları bulunan midibüs devrildi.

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Yurt genelinde yaşanan soğuk hava ve kar yağışı günlük hayatı felç etti. Dün yaşanan otobüs kazalarına bugün yenisi eklendi.

Kırıkkale'de kar nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada hayatını kaybeden olmazken 25 ceza infaz memuru yaralandı.

Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu görevlilerini taşıyan Şahin Aydın idaresindeki 71 S 0042 plakalı midibüs, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 17. kilometresinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kazada sürücü Aydın ile araçta bulunan 25 ceza infaz kurumu memuru yaralandı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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